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Aydın'da çifti ölüm ayırdı kanala düşen kamyonet faciayı özetledi

Demirören Haber Ajansı

AYDIN'da sulama kanalına düşen kamyonette ölüm geldi. Sürücü Hüseyin Varışlı (45) yaralanırken eşi Kiraz Varışlı (40) yaşamını yitirdi.

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Kaza, dün saat 23.30 sıralarında İncirliova ilçesi Hacıaliobası Mahallesi yakınlarında bulunan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının yanındaki yolda meydana geldi. Hüseyin Varışlı’nın, kullandığı 09 UC 619 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, kanala uçtu. Düştüğü kanalda suya gömülen kamyoneti gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü Hüseyin Varışlı ve yanında bulunan eşi Kiraz Varışlı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kanaldan çıkarılarak, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Kiraz Varışlı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşin hayati tehlikesi yok

Hüseyin Kirazlı'nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kanala düşen kamyonet, çekiciyle çıkarıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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