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Avustralyalı büyükelçiden nesli tükenmekte olan kaplumbağa özrü

Demirören Haber Ajansı

AVUSTRALYA'nın Kamboçya Büyükelçisi Pablo Kang, nesli tükenmekte olan bir kaplumbağayı yediği anı sosyal medya üzerinden paylaştı. Büyükelçi, gelen tepkiler üzerine paylaşımı silerken sosyal medya hesabından özür mesajı yayımladı.

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Avustralya’nın Kamboçya Büyükelçisi Pablo Kang, nesli tükenmekte olan kaplumbağayı yediği anı sosyal medyada paylaşınca, olay ülkede infial yarattı. Avusturalya'daki hayvan hakları derneği üyeleri tarafından tepkiyle karşılanan diplomat Kang, özür dilemek zorunda kaldı.

Kang, "Merhaba. Yumuşak kabuklu kaplumbağalar ve yılan balıkları hakkındaki gönderimi kaldırdım ve üzülen herkesten özür dilerim. Niyetim bu yemekleri tanıtmak değil, insanlara ziyaretim sırasında bana sunulan yiyeceklerden bazılarını anlatmaktı" ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre yenildiği için nesli tehlikede...

Sosyal medyadan gelen tepkiler arasında yer alan bazı uzmanlar ise, son yıllarda yayınladıkları çalışmalarda Güneydoğu Asya'daki tüm yumuşak kabuklu kaplumbağaların yemeklerde kullanıldığı için neslinin tükenmekte olduğunu ifade etti.

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