Avustralyalı büyükelçiden nesli tükenmekte olan kaplumbağa özrü

Avustralya’nın Kamboçya Büyükelçisi Pablo Kang, nesli tükenmekte olan kaplumbağayı yediği anı sosyal medyada paylaşınca, olay ülkede infial yarattı. Avusturalya'daki hayvan hakları derneği üyeleri tarafından tepkiyle karşılanan diplomat Kang, özür dilemek zorunda kaldı.

Kang, "Merhaba. Yumuşak kabuklu kaplumbağalar ve yılan balıkları hakkındaki gönderimi kaldırdım ve üzülen herkesten özür dilerim. Niyetim bu yemekleri tanıtmak değil, insanlara ziyaretim sırasında bana sunulan yiyeceklerden bazılarını anlatmaktı" ifadelerini kullandı.

Hello. I have removed my tweet about soft shell turtles & eels, and apologise to all those who took offence. My intent was not to promote these dishes, but to tell people about some of the foods I was offered during my recent provincial visit. 1/2