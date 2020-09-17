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Bursa'da El Nusra terör örgütünün sözde emiri yakalandı

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da, terör örgütü El Nusra'nın Suriye'nin İdlib kenti emirlerinden S.E. (37), gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Sözde emirin sorgusu emniyette devam ederken kaldığı evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel materyal ve dijital malzeme ele geçirildi.

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2013-2018 yılları arasında Suriye'nin İdlib bölgesinde, El Nusra terör örgütünde 'emir'lik yaptığı öğrenilen S.E.'yi takibe aldı. Yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girip, Bursa'ya geldiği öğrenilen S.E.'nin kaldığı ev, fiziki ve teknik takip ile tespit edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, dün gece eve operasyon düzenleyerek, S.E'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan S.E., ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Terör örgütü neyi amaçlıyor?

El-Nusra terör örgütü, silahlı cihatçı Selefi örgüt. Amacı Suriye'de Beşşar Esad rejimini devirerek bölgede bir devlet kurmaktır. Birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanımlanmıştır. 23 Ocak 2012'de İnternet'te yayınlanan bir videoyla örgütün kurulduğu duyuruldu.

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