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Şişli'de dehşet anları! Genç kız arkadaşını bıçaklayıp başında bekledi

Demirören Haber Ajansı

ŞİŞLİ'de genç kız yürüdüğü erkek arkadaşını iki yerinden bıçaklayarak yaraladı. Ardından ambulans gelene kadar da yaralı arkadaşının yanından ayrılmadı. Kızın genci bıçakladıktan sonra koşması güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, dün saat 16.30 sıralarında Maçka Parkı içindeki Şişli Evlendirme Dairesi Otoparkında meydana geldi. Adları öğrenilemeyen ve sevgili olduklarını belirten iki genç, parkta sarmaş dolaş yürüyordu.

Genç kız henüz belirlenemeyen nedenle bir anda erkek arkadaşını iki yerinden bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan genç de o halde kız arkadaşının peşinde koştu. Ardından çift durarak parktaki bankta oturdu.

Başında bekleyip sağlık ekibine haber verdi
Genç kız yaralı arkadaşının başında beklerken bir yandan sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralı gence ambulansta ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı genç, bıçaklayan genç kızın da bindiği ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Önce sarıldı sonra sapladı
Çiftin burada yürümeleri ve sonrasında genci bıçaklayan kızın koşması güvenlik kamaralarına yansıdı. Görüntülerde önce sarılarak yürüyen çift bir süre sonra otoparkta durdu. Birden erkek arkadaşını bıçaklayan genç kız, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan genç de kız arkadaşının peşinden koştu.

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