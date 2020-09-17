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MSB'den Türkiye-Yunanistan toplantısı sonrası açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantının sona erdiğini açıkladı. Açıklamada, "Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır" denildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantılar sona erdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların 4’üncüsü NATO Karargahı'nda başlamıştır" denilmişti.

"Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır"
Toplantının sona ermesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantının sona erdiğini açıkladı. Açıklamada, "Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır" denildi.

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