Şanlıurfa'da cani baba vahşeti! 3 çocuğunu eve kapayıp 2 gün boyunca işkence etti

Evlendikten sonra sürekli kocasından şiddet gördüğünü fakat ailesi dağılmasın diye katlandığını söyleyen Narin Ç., "Ben 10 yıldır evliyim. Eşim madde bağımlısıdır. Evlenmeden önce bilmiyordum. Hem kullanıyor hem de satıyor. Sürekli işkence gördüğüm için 5 ay önce annemin evine döndüm. 27 gündür çocuklarımı bana göstermiyordu. Çocuklarıma son iki gündür şiddet uyguluyor. Çocuklarıma uyguladığı şiddeti bana da uyguluyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan ve devlet büyüklerimden yardım istiyorum. Adalet yerini bulsun. Bu işkenceyi bize yapan en ağır cezayı alsın istiyoruz. Biz can güvenliğimiz yok. Herhangi bir şey başımıza gelirse onların tarafındandır” dedi.