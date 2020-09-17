9 yaşındaki Esmanur koronavirüsten öldü! Türkiye'deki 15 yaşından küçük 13. kurban oldu

ERZURUM'da sağlık çalışanının kızı olan Esmanur, henüz 9 yaşındaydı... Doğuştan bağışıklığı düşük olduğu belirtilen küçük kız, bir de Covid-19'la pençeleşti. 10 gün yoğun bakımda yaşam savaşı veren Esmanur, hayata veda etti. Esmanur Türkiye'de koronadan ölen 15 yaş altı 13. çocuk oldu.

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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2 yaşından küçük 6 çocuk, 2-4 yaş arasında 1 çocuk, 5-14 yaş arasında 5 çocuk olmak üzere 15 yaşından küçük 12 çocuk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Erzurum'dan gelen haberle bu sayı 13'e yükseldi.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönlendirme biriminde çalışan Gafur Kartal’ın kızı Esmanur Kartal, geçen ay rahatsızlanması üzerine babasının çalıştığı hastanede tedaviye alındı. Doğuştan bağışıklık sistemi düşük olduğu için her ay hastanede tedavi gören Esmanur’a yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Hastalığın ağır seyretmesi üzerine 10 gün yoğun bakımda tedavisine devam edilen Esmanur, 13 Eylül’de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sağlık İl Müdürü Bedir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "O bir melekti, meleklerin yanına gitti. Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanlarından, kıymetli personelimiz Gafur Kartal’ın 9 yaşlarındaki melek kızı, Kovid-19’a yenik düştü, meleklerin yanına gitti. Her ölüm erkendir sahibine ancak bu çok acı oldu. Kıymetli kardeşim Gafur Kartal ve değerli ailesine, tüm yakınlarına, acıyı yüreklerinde hisseden sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum."

Öte yandan Kartal ailesinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Esmanur Kartal, Aziziye ilçesindeki Ilıca Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Esmanur Kartal’ın babası Gafur Kartal, koronavirüse karşı çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kızıma 5 yaşında yaygın değişken immün yetmezliği teşhisi koyuldu. Hastalığı nedeniyle 20 günde bir hastanede tedavi görüyordu. Tedavisini aldığı sürece sıkıntımız olmuyordu. Bu hassas bir hastalık olduğu için hiçbir şekilde enfeksiyon kapmaması lazımdı. Bugüne kadar kızımızı koruduk. En son 25 Ağustos’ta hastaneye getirdim, bir hafta sonra rahatsızlandı. Doktorlar koronavirüsten şüphelendiği için test yapıldı ancak negatif çıktı. Fakat virüs akciğerlere indiği zaman testin negatif çıktığı durumlar da olabiliyormuş."

"Doktorlar çok ilgilendi, ellerinden gelen her şeyi yaptı"

"Kızımı covid servisine yatırdılar. Solunum sıkıntısı yaşadı. Allah razı olsun doktorlar çok ilgilendi, ellerinden gelen her şeyi yaptı. Fakat kızım entübe edildi. Akciğer, karaciğer ve böbrekleri iflas etti, makineye bağlandı. Bana da test yapıldı ve sonucu pozitif çıktı. Kızıma virüsün nereden bulaştığını bilmiyoruz. Benim testim pozitif çıkınca evde karantinaya alındım. 13 Eylül’de kızımın ölüm haberi geldi."

"Benim canım gitti başka canlar gitmesin, lütfen maskenizi takın..."

"Karantinadan çıktığım gün, kızımın ölüm haberini öğrendim. Allah işte, kızım beni beklemiş. Herkese sesleniyorum; Çok dikkat etsinler. Bu işin şakası yok. Alay edenler yanlış yapıyorlar. Sağlık çalışanı olduğumuz için koronavirüsten ölenleri, yatanları görüyoruz. Çok acı bir durum. Allah kimseye yaşatmasın. Benim canım gitti başka canlar gitmesin. Lütfen maskenizi takın, mesafeye dikkat edin."