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Sivas'ta evlilik hazırlığı yaptığı kadını ve annesini öldürüp intihar etti

Demirören Haber Ajansı

SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde evlilik hazırlığı yaptığı Ebru Aksu (40) ile annesi Şükran Aksu'yu (68) av tüfeğiyle vurarak öldüren Şenel Bulut (56), daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

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Olay, öğle saatlerinde Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köyünde yaşandı. Şenel Bulut, köy girişinde evlilik hazırlığı yaptığı Ebru Aksu ile annesi Şükran Aksu'yla tartıştı.

Bulut, daha sonra yanında bulunan af tüfeği ile anne ve kızına ateş etti. Bulut, ardından da aynı tüfekle kendini vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kişinin öldüğünü belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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