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ABD'deki düğünde koronavirüs faciası: 7 kişi öldü, 170 kişi virüs kaptı

ABD'de koronavirüs tehlikesine rağmen 60 kişinin katılımıyla yapılan düğün faciaya neden oldu. Koronavirüse yakalanan 7 kişi hayatını kaybetti, en az 170 kişiye virüs bulaştı.

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Çin'de başlayan yeni tip corona virüs salgını temasla yayılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Maine eyaletinde yapılan bir düğün yeni bir corona virüs salgını kümesi yarattı.

Ağustos başında 60 kişinin katıldığı kapalı alanda düzenlenen düğün eyaletteki birçok Covid-19 vakasına neden oldu.

Yetkililer şimdiye kadar en az 170 vakanın düğünle ilişkilendirildiği bilgisini paylaştı. Covid-19'a yakalananlardan yedisi ise hayatını kaybetti.

Düğünde sosyal mesafeye dikkat edilmediği ve konukların maske takmadığı belirtildi.

Corona virüs salgınında en çok vaka ve ölüm ABD'de bulunuyor. Ülkede 6.8 milyon Covid-19 vakası tespit edilirken 201 binden fazla insan hayatını kaybetti. 

Dünya genelinde ise vaka sayısı 17 Eylül itibariyle 30 milyonu aştı. Can kaybı ise 945 bin oldu. 

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