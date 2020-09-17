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Erdoğan'dan çarpıcı Doğu Akdeniz mesajı Türkiye'nin şantaja boyun eğmeyeceği anlaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan buradaki konuşmasında, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, 'Türkiye'nin şantaja boyun eğmeyeceği anlaşıldı.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreninde konuştu. Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısına dikkat çeken Erdoğan, "Dağdaki çapulculara güvenip devletimizi tehdit edenler boylarının ölçüsünü aldı" dedi. Doğu Akdeniz'deki gerilime de değinen Erdoğan, 'Türkiye'nin şantaja boyun eğmeyeceği anlaşıldı' mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Burada sadece Ankara'daki Devlet Övünç Madalyası'nı veriyoruz. Diğer şehirlerde de madalyalar sahiplerine teslim ediliyor. Bayrağımız dalganıyorsa bunda en büyük pay şehit ve gazilerimizdir. Eğitimden istihdama hemen her alanda şehit ve gazilerimizin yükünü azaltacak adımlar attık.Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimize kahramanlıkları nedeniyle teşekkür ediyorum.

Bağımsızlığımızın timsali ay yıldızlı al bayrağımızı indirmeyeceğiz. Ezanlarımızı susturmayacağız. Bağımsızlığımıza halel getirmeyeceğiz. Kutlu yürüyüşümüze set çektirmeyeceğiz. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de şantaja boyun eğmeyeceği anlaşıldı.

En küçük bir tereddütümüz yok. Aziz şehitlerimizin vasiyetlerini yerine getiriyoruz. Milletimizin hakkını korumak konusunda en ufak bir tavizimiz yoktur. Teröristleri inlerinde bulup imha ediyoruz. Döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz, sormayı sürdüreceğiz. Doğu bölgelerimizde uzun süre sonra sükunet tesis edildi. Katil sürülerine başlarını kaldırmalarına fırsat vermiyoruz. O dağlarda şimdi ceylanlar geziyor. Sırtını teröre dayayanlar dağdaki çapulculara güvenerek devletimizi tehdit edenler boylarının ölçüsünü almıştır.

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Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi birilerinin sahillerine hapsetmesine izin vermeyeceğiz.

Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin meşru haklarını sonuna kadar savunuyoruz. Tehdit dilinin işe yaramadığı haydutluğa boyun eğmeyeceğimiz anlaşıldı. Türkiye'nin şantaja boyun eğmeyeceği anlaşıldı.

Türkiye'nin sabrını ve kararlılığını test edenler de hak ettiği cevabı alacaklardır.

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