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Antalyasporlu Blanco Leschuk, İspanya'ya transfer oldu

Fraport TAV Antalyaspor oyuncusu Gustavo Blanco Leschuk, satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralık olarak İspanya'nın Oviedo takımına transfer oldu.

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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor oyuncusu Gustavo Blanco Leschuk, satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralık olarak La Liga'nın Oviedo takımına transfer oldu.

Kırmızı-beyazlıların resmi sosyal hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Gustavo Blanco Leschuk, satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralık olarak İspanya'nın Oviedo takımına transfer olmuştur. Futbolcumuza verdiği katkı için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" denildi.

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