Halil Sezai tutuklanmadan önce mesaj yolladı! 'Annesine küfür edip silahla tehdit etti'

*Öncelikle müvekkilimizin, dün sabah saatlerinde yaşanan talihsiz olayın merkezinde yer aldığı için son derece üzgün ve pişman olduğunun bilinmesini isteriz. Şiddetin ne fiziksel ne de psikolojik hiçbir türü kabul edilemeyeceği gibi, hiçbir makul gerekçesi de olamaz.

*Müvekkilimiz, kamuoyuna karşı olan mahcubiyeti ve şiddetin hiçbir makul açıklaması ve gerekçesi olamayacağına dair inancı sebebi ile konuşmama kararı almıştır.