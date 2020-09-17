BIST 1.105
DOLAR 7,56
EURO 8,93
ALTIN 471,67
HABER /  POLİTİKA

Bakan Mustafa Varank’ı kızdıran görüntüler: Her şeyi hak ediyorlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırıkkale’de tarım arazisine çadır kurarak kumar oynayanlara tepki göstererek, "her şeyi hak ediyorlar" paylaşımında bulundu.

Abone ol

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, Yahşihan ilçesinde tarım arazisine kurdukları çadırda tombala makinesi ile kumar oynayan 37 kişi suçüstü yakalandı.

Çoğu il dışından geldiği belirlenen şahıslar hakkında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereği sosyal mesafeye uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 116 bin 550 lira, kumar oynadıkları gerekçesiyle de Kabahatler Kanunu'ndan kişi başı bin 125 liradan toplamda 45 bin 325 lira olmak üzere toplamda 161 bin 875 lira idari yaptırım uygulandı.

Bakan Varank olaya tepki gösterdi

Kırıkkale Valiliği de aydınlatması jeneratörle sağlanan çadırda kumar oynayanlara yönelik gerçekleştirilen operasyona ait görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Twitter hesabından yaşanan olaya tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, “Salgın döneminde bunu yapan sorumsuzlar için cümlenin sonunu istediğiniz gibi tamamlayabilirsiniz. Her şeyi hak ediyorlar" paylaşımında bulundu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüslü bakkal iş yerinde yakalandı polise 'adam mı öldürdüm' dedi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan çarpıcı Doğu Akdeniz mesajı Türkiye'nin şantaja boyun eğmeyeceği anlaşıldı
Diyarbakır eski Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında kırmızı bülten ve iade talebi
Sivas'ta evlilik hazırlığı yaptığı kadını ve annesini öldürüp intihar etti
Gram altında yeni zirveler gelir mi? Yatırım Danışmanı Bal'dan önemli açıklama
Türkiye'de aşı denemeleri başladı! Kimlere uygulanıyor yan etkileri neler
9 yaşındaki Esmanur koronavirüsten öldü! Türkiye'deki 15 yaşından küçük 13. kurban oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Gülseren Budayıcıoğlu kimdir kitapları ve dizileri hangisi?
Antalyasporlu Blanco Leschuk, İspanya'ya transfer oldu
Selin Ciğerci erkek hali nasıldı ne zaman kadın oldu?
Bakan Albayrak'tan 'Türk Reasürans' açıklaması: Hedefinizin sonuna kadar arkasındayız
ABD'deki düğünde koronavirüs faciası: 7 kişi öldü, 170 kişi virüs kaptı
1. sınıf uyum haftası 2020 etkinlikleri hangi günler yapılacak?
Yorumlar 6 yorum