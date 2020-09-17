Zonguldak'ta öğretmen pozitif çıktı 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı
ZONGULDAK'ta lisede görevli öğretmenin Covid-19 testi testi pozitif çıktı. Temaslı olduğu belirlenen okul müdürü ve 4 öğretmen ile 23 öğrenci karantina altına alındı.Abone ol
Karaelmas Mahallesi Şehit Bülent Şanal Caddesi'nde bulunan Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görevli öğretmene geçen hafta Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan öğretmen evinde tedavi altına alındı.
İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin çalışması sonunda da temaslı oldukları saptanan okul müdürü ve 4 öğretmen ile 23 öğrenci önlem amaçlı evlerinde karantinaya alındı.
Karantina sürelerinin öğretmenler için pazar günü, öğrenciler için pazartesi günü sona ereceği açıklandı.
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