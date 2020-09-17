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Zonguldak'ta öğretmen pozitif çıktı 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı

Demirören Haber Ajansı

ZONGULDAK'ta lisede görevli öğretmenin Covid-19 testi testi pozitif çıktı. Temaslı olduğu belirlenen okul müdürü ve 4 öğretmen ile 23 öğrenci karantina altına alındı.

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Karaelmas Mahallesi Şehit Bülent Şanal Caddesi'nde bulunan Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görevli öğretmene geçen hafta Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan öğretmen evinde tedavi altına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin çalışması sonunda da temaslı oldukları saptanan okul müdürü ve 4 öğretmen ile 23 öğrenci önlem amaçlı evlerinde karantinaya alındı.

Karantina sürelerinin öğretmenler için pazar günü, öğrenciler için pazartesi günü sona ereceği açıklandı.

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