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Anne kartı nasıl alınır ücretsiz ulaşım kartı başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 0-4 yaş arası çocuk sahibi olan annelere ücretsiz ulaşım sağladığı Anne kart nasıl ve nereden alınır soruları merak ediliyor. İBB adresinden başvuru yapılan Anne Kart için 10 lira ödemeniz ve online başvuru sayfası hazırlamanız yeterli.

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İBB 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor. Ücretsiz ulaşım için Anne Kartınızın olması gerekiyor. Peki metro, metrobüs, vapur, tren gibi toplu ulaşım araçlarına ücretsiz binmenizi sağlayan Anne Kart nereden, nasıl ve kaç para alınır? Kimler Anne Kart başvurusu yapabilir, şartları nedir?

0-4 yaş aralığında çocuğu olan annelerin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını sağlayan uygulama başlıyor. 0-4 yaş (0-48 ay) aralığında çocuğu olan annelerin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasını içeren rapor  Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy birliğiyle onaylanmıştı.
 
Anne Kart başvurusu nasıl yapılır:  
0-48 ay çocuğu olan anneler, 24 Temmuz itibariyle Anne Kart adı altında ücretsiz İstanbulkart (150 kontör içeren) alımları başladı.  Anne Kart başvuruları internet üzerinden yapılabilecek.
 
Ücretsiz ulaşım için kartlar, İstanbulkart başvuru noktalarından veya https://www.istanbulkart.istanbul/anne-kart adresi üzerinden online başvuru ile alınabilecek.
 
ANNELERE ÜCRETSİZ  İSTANBULKART BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

İBB Anne Kart nasıl alınır: 
 
Anne Kart başvurusu tamamlandıktan sonra anneler en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezi’nden Anne Kart’ını teslim alabilecek.
 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu 17 Temmuz tarihli karar doğrultusunda, İstanbul’da ikamet eden 0-4 yaş arası çocuk sahibi anneler, İstanbul il sınırları içerisinde toplu ulaşımda ücretsiz olarak seyahat edebilecekler.
 Anne Kart ile şehir içi ulaşımda ücretsiz seyahat etmenin yanı sıra içerisine bakiye yüklemeleri durumunda; Beltur, BNB (bisiklet), Sosyal Tesisler, İspark, İsper, Migros, A101, Hamidiye Otomatları ve İtaksi gibi sosyal alanlarda harcama ya da ödeme işlemlerini yapılabileceği para kart olarak da kullanılabilecek. 

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