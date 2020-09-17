Trabzonspor'dan KAP bildirisi: Benik Afobe

Trabzonspor, İstanbul'a getirdiği Demokratik Kongolu forvet Benik Afobe ile anlaştığını KAP'a bildirdi.

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Trabzonspor, Stoke City takımından Benik Afobe'yi 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Benik Tunani Afobe ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 1.300.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 140.000 Euro ödenecektir" denildi.

Son olarak İngiliz ekibi Stoke City forması giyen Afobe, geçen sezon yaşadığı ağır sakatlık yüzünden sadece 1 maçta forma giyebildi.

Trabzonspor, Benik Afobe için 'hoş geldin' videosu paylaştı.