Somali'de 5 din adamı Kur'an okurken silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Somali'nin güneyinde 5 din adamı Kur'an-ı Kerim okudukları sırada silahlı bir kişinin saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi.

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Son bir haftada din adamlarına karşı düzenlenen ikinci saldırı olan hadise, ülkenin Orta Şabella bölgesinin Rage Ele kasabasında meydana geldi.

Adale Bölgesi Komiseri Muse Geney, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaşananları doğrulayarak saldırının intikam nedeniyle gerçekleştirildiği bilgisine ulaştıklarını, masum sivillerin öldürülmesinin korkunç ve kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Orta Şabella'daki polis memuru Ali Nur Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayrıca olayda yaralanan çok sayıda medrese hocasının bölgedeki hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Ülkenin Güney Batı eyaletinin Huddur ilçesi kırsalında salı günü hatim duası için toplanan medrese hocaları hedef alınmış, yola döşenen mayının patlatılması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmişti.