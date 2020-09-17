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Kars'ta 20 aylık ikizler evlerinin önünde boğuldu

Anadolu Ajansı

KARS'ta 20 aylık ikiz bebekler, evlerinin önünde kazlar için yapılan havuza düşerek can verdi.

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Digor ilçesi Sorguçkavak köyünde evlerinin önünde oynayan 20 aylık ikizler Aykut ve Ömer Tüzün, kazlar için yapılan havuza düştü. Aile fertleri tarafından havuzda hareketsiz bulunan ve Digor Devlet Hastanesine kaldırılan ikiz çocuklar, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İkiz çocukların cenazeleri, otopsi için aynı hastanenin morguna konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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