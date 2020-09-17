Halil Sezai tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi!

TUZLA'da 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Halil Sezai, savcılık sorgusunun ardından 'silahla tehdit' ve 'silahla yaralama' suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Abone ol

Tuzla'da villa komşusu olan 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i döven Halil Sezai karakolda verdiği ilk ifadenin ardından serbest kalmıştı. Yaşlı adamı döverken görüntüleri kamuoyuna yansıyan Halil Sezai, bugün savcılık talimatıyla ifade için adliyeye çağrıldı. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Halil Sezai'nin iki yanında 2 polis vardı.

Son dakika gelişmesine göre; Halil Sezai, savcılık sorgusunun ardından 'silahla tehdit' ve 'silahla yaralama' suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İfadesi 2 saat sürdü

Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na polis ve avukatı eşliğinde gelen Halil Sezai'nin sağ elinin sargılı olduğu görüldü. Sezai'nin savcıya ifade vermesi yaklaşık 2 saat sürdü.

Adliyeye girişte sağ elinin sargılı olduğu görülen Halil Sezai, medyanın sorularını yanıtsız bıraktı. Halil Sezai'nin avukatı 'yaşanan talihsiz olayın merkezinde yer aldığı için son derece üzgün ve pişman olduğunun bilinmesini isteriz" dedi.

Halil Sezai'nin yeni görüntüsü çıktı

Şarkıcı Halil Sezai çiçek alıp kapısına gittik demişti. Ancak ortaya çıkan videoda ortada bir çiçek olsa da Halil Sezai'nin kapıyı çalmadan önce şiddet hazırlığı yaptığı kameraya yansıyor. Çiçekle giden ise Halil Sezai değil yanındaki arkadaşı. İşte yeni ortaya çıkan görüntüler:

Ne olmuştu?

Tuzla'da 15 Eylül'de Halil Sezai, 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntüler ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmış ve emniyette ifade vermesinin ardından serbest bırakılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı darp olayıyla ilgili soruşturmayı genişletmesinin ardından Sezai'iyi savcılık ifadesinin alınmasının için adliyeye çağırmıştı.



Skandal olay önceki gün saat 10.00 sıralarında yaşandı. Şarkıcı Halil Sezai ve 'İncir Reçeli', filminin yönetmeni Aytaç Ağırlar, Tuzla Postane Mahallesi Cafer Bey Sokak'ta film çekimi için villa kiraladı. Halil Sezai kiraladığı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villadan oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç, ünlü şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Halil Sezai kinlendiği Hüseyin Meriç'in kapısına gidip 'içindeki magandayı' ortaya çıkardı.

Ortaya çıkan dayak görüntülerinde Halil Sezai 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i ilk olarak adamın evinin kapısının önünde tartaklıyor. Yaşlı adam herhangi bir karşılık vermezken şiddetin dozunu daha da artırıyor. Adamın önce saçlarını avuçluyor ardından boğazına yumruk atıyor. Yaşlı adam darp edilince kaçmaya çalışıyor. Öfkesi dinmeyen Halil Sezai de peşinden koşuyor. Hızla koşup yazlığın kapısından kendini sokağa atan yaşlı adamı Halil Sezai burada da yakalıyor.

Yaşlı adam konuştu : Ezan mı okuyorsun a... k...

67 yaşındaki Hüseyin Meriç olay anını anlattı. Yaşlı adam, "Kalbim tıkalıydı, yere oturmaya çalıştım. Otururken bile tekme tokatla vuruyordu" ifadesini kullandı. Hüseyin Meriç, darp edildiği sırada Kelime-i Şehadet getirdiğini belirtti ve "O sırada 'Ezan mı okuyorsun lan sen?' diye daha çok dövdü" ifadesini kullandı.