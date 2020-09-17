Halil Sezai ifşa olan dayak videosu için açıklama yaptı! Hayvanlık yaptım

İçip içip ana bacı sövdü: "Çünkü bu 65 yaş ki abimiz yönetmenimiz ile olan husumetinden bize programını çektirmemeye yemin etmiş. Bağıra çağıra öyle söylüyor 5 aydır! Başardı da zaten sonunda. 5 ay boyunca bu abimiz içip içip ana bacı sülale söverken biz ya sabır çekmekten başka bir şey yapmadık"