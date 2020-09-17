Halil Sezai dayak görüntüleri: 'Ezan mı okuyorsun lan' deyip dövdü

Şarkıcı Halil Sezai, 67 yaşında olan Hüseyin Meriç isimli bir kişiyi öldüresiye dövdü! Şarkıcı Halil Sezai, kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusunu darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle karakolluk oldu.

İddialara göre, Tuzla'da film çekimi yapan Halil Sezai, mahalle sakini olduğu ifade edilen bir vatandaşla tartışma yaşadı. Edinilen bilgilere göre bu kişi, şarkıcı ve ekibinin çekim yapmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Darp iddiasıyla gözaltına alındı

Bunun üzerine başlayan tartışma büyüyünce Halil Sezai darp iddiasıyla gözaltına alındı. Ünlü şarkıcı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yaşlı adamı darp eden şarkıcının, götürüldüğü karakolda nezarette tutulduğu öğrenildi.

'Ezan mı okuyorsun sen' deyip...

Halil Sezai'nin darp olayında skandal görüntüler ise son dakika olarak düştü. Halil Sezai'nin öldüresiye dövdüğü 67 yaşında olan Hüseyin Meriç adlı yaşlı adam "“Beni döverken kelime-i şehadet getirdim, ‘Ezan mı okuyorsun lan sen?’ diye daha çok dövdü.” dedi. İşte Halil Sezai'nin yaşlı adamı feci şekilde dövdüğü anlara ait skandal görüntüler...