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Emre Aşık’ı öldürmesi için tutulduğu iddia edilen Erdi Sungur’dan şoke eden ifadeler!

Yağmur Sarnıç’ın, kiralık katil olduğu iddia edilen sevgilisi Erdi Sungur’u eski eşi Emre Aşık'ı ve onun avukatı Funda Sadıkahmet’i öldürmek için tuttuğu iddia edilmişti. İddialara göre Yağmur Aşık’ın Erdi Sungur’a 10 milyon TL teklif ettiği konuşulmuştu. İddiaların odağındaki Erdi Sungur ilk kez hakkında çıkan haberlere cevap verdi.

Beyaz TV’de Seren Serengil ve Arto’nun sunumuyla ekranlara gelen Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Erdi Sungur, Yağmur Aşık’la yaşadıklarını samimi bir şekilde anlattı. Erdi Sungur’un açıklamalarında Yaşar İpek’in adının geçmesi Seren Serengil’i şoke etti. Yağmur Aşık ve Yaşar İpek’in aralarında özel bir bağ olduğunu söyleyen Erdi Sungur’un açıklamaları Seren Serengil’i şaşırttı.

Emre Aşık’ın evinde beraber yaşadıklarını belirten Erdi Sungur, evi Yaşar İpek’in de ziyaret ettiğini söyledi. Sungur, “Ben normalde tanımam. ‘Yaşar İpek geliyor’ dedi bana. Ben de ‘o kim’ dedim. İnternetten baktım seninle evli olduğunu öğrendim. Bu geldi, oturdular. Ben sonradan beraber yata gittiklerini ve bir şeyler yaşadıklarını öğrendim. Aralarında normal sevgiden çok daha farklı bir ilişki var” ifadelerini kullandı. Erdi Sungur’un açıklamalarına Seren Serengil ise “Onu artık hiç duymak istemiyorum” cevabını verdi.

Yağmur Sarnıç’ın hakkında ortaya atılan iddiaların doğru olduğunu ifade eden Sungur, “Yağmur Sarnıç benden Emre Aşık’ı vurmamı istedi. ‘Kendisi televizyona çıkıp Emre Bey beni vurdurtmak için 2 milyon TL verdi’ dedi. Neden bunu dedi? Çünkü kendisi yapacak ama yol hazırlıyor. Ben Emre Bey’e böyle bir teşebbüste bulunmadım. Emre Bey istese de istemese de ben onun yanındayım” dedi. Erdi Sungur’un açıklamaları Seren Serengil ve Arto’nun ağzını açık bıraktı.

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