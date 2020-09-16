Barış Yarkadaş: Birkaç ilde 70 bine yakın üye kaybettik
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı televizyon programında partisinin ilkelerinden uzaklaştığını söyledi.
Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Atatürk demek istemediğini Mustafa Kemal demeyi tercih ettiğini söyleyince CHP'de tartışmalar başlamıştı.
Partinin ilkelerinden uzaklaştığını düşünen çok sayıda vatandaş tepki göstermişti. Birçok vatandaş, Kaftancıoğlu'nun sözleri üzerine sosyal medyada büyük harflerle Atatürk yazmaya başlamıştı.
Tartışmalar devam ederken Halk Tv'de bir programa konuk olan eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş gündeme dair açıklamalarda bulundu.