BIST 1.111
DOLAR 7,49
EURO 8,87
ALTIN 470,62
MEDYA

Baraj 6. bölüm fragmanı

Baraj dizisi 6. yeni bölümüyle 22 Eylül 2020 Salı akşamı FOX'ta olacak. Baraj'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Baraj 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Baraj'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Baraj 22 Eylül 2020 Salı akşamı FOX'ta...

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı 'Baraj' isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkan yapımda Nazım’ın, internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le tanışma hikayesi konu alınıyor.

Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım, yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Şarkıcı Halil Sezai Tuzla'da gözaltına alındı
Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri havalandı
BAE'den İran ve Filistin'i kızdıran İsrail anlaşması
Vedat Muriqi'nin bonservis bedeli belli oldu!
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (15 Eylül 2020)
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu 'aşı geliyor' dedi ve tarihi açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hekimoğlu 18. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 2. bölüm fragmanı
İstanbul'da parkta üzerine aydınlatma direği düşen çocuk öldü
Çatı Katı Aşk 11. bölüm fragmanı
Babil 12. bölüm 2. fragmanı
Halit Özgür Sarı kimdir yaşı kaç Halit Özgür Sarı hangi dizilerde rol aldı?
Bolu’da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Şanlıurfa'da 'Bana bir şey olmaz' diyerek koronaya yakalandı anlattıkları tam ibretlik