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Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı

Doya Doya Moda yarışmasında jürilik yapan Gülşah Saraçoğlu, çekimler esnasında podyumda yürürken yere kapaklandı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Saraçoğlu, izleyenleri kahkahaya boğdu.

Kendisini terzi olarak tanımlayan ve şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasından jürilik yapan Gülşah Saraçoğlu, çekim esnasında talihsiz bir kaza yaşadı.

Çekimlere başlarken beyaz kıyafetiyle podyumda yürüyen Saraçoğlu, elbisesine takılarak yere kapaklandı. Set ekibinin yardıma koştuğu Saraçoğlu, bir süre yerden kaldırılamadı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Saraçoğlu, kendisini tiye alarak kahkaha emojileri koydu.

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