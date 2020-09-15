Cihat Yaycı'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını karşılar
Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Girit'in güneyindeki doğal gaz rezervlerinin Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğunu söyledi.
Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları ve paylaşım mücadelesi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Yaycı, Girit'in güneyindeki doğal gaz rezervlerinin Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğunu söyledi.