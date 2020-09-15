Fenerbahçe'den Baghdad Bounedjah atağı

Sezona Çaykur Rizespor galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken forvet arayışında olan sarı-lacivertli ekip için yeni bir ismin gündeme geldiği öğrenildi.

TRT Spor ekranlarında yorumculuk yapan eski futbolcu Ali Gültiken, ''Al Sadd forması giyen 28 yaşındaki Baghdad Bounedjah Fenerbahçe'nin gündeminde.'' dedi.

Listede iki isim daha var

Bilindiği üzere Porto'dan Ze Luis ve Aston Villa'dan Mbwana Samatta Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan diğer golcü adayları.

Baghdad Bounedjah

2019/20 sezonu performansı:

22 maç 16 gol

10 asist Katar Ligi performansı

74 maç 94 gol 23 asist