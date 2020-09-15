İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm fragmanı yayınlandı. İyi Günde Kötü Günde'nin yeni bölümünde neler yaşanacak? İyi Günde Kötü Günde 19 Eylül 2020 Cumartesi akşamı Star'da...

Leyla; başarılı ve düzgün bir düğün organizatörüdür. Şirketin patronu Aslıhan, kızı Melisa’nın düğününü de başarılı bir şekilde gerçekleştirse Leyla’yı terfi edeceğini söyler.

Sarp, sevgilisi Melisa ile evlenmek ve ünlü bir oteller zincirine müdür olarak atanmak için Londra’dan İstanbul’a taşınır.

Leyla terfi alacağı için, Sarp ise hayatında yeni bir sayfa açacağı için çok mutludur. Ancak ikisi de karşılaştıklarında büyük bir şok yaşayacaklarının farkında değillerdir.

Sarp, beş sene önce Leyla’yı nikah masasında terk edip gitmiştir. Nedenini kimse bilmemektedir. Şimdi Leyla, hayallerini mahveden adamın düğününü organize etmek zorundadır.