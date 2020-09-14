Cüneyt Özdemir'den Canan Kaftancıoğlu'na Atatürk eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) 97. kuruluş yıl dönümünde Taksim toplantılarının onur konuğu olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Atatürk çıkışı ile CHP içinde bir tartışmaya neden olmuştu. Kaftancıoğlu, Atatürk'e atfen üç kez 'Gazi Mustafa Kemal' ismini kullanması üzerine, 'Atatürk' adını kullanmadığı eleştirilerinin hedefi olmuştu. Kaftancıoğlu, eleştirilere, "Kişilerin isimlerinden söz ederken belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum" şeklinde cevap vermişti.

CHP'de tartışmalar devam ederken; YouTube'da yayın yapan gazeteci Cüneyt Özdemir, konuyu yayınında ele aldı.

Tartışmanın sürecini takipçileriyle paylaşan Özdemir, "İlginç bir durumla karşı karşıyayız. Atatürk'e 'Atatürk' diyemiyorlar. Bir noktaya kadar anlayabiliyorum. 'Atatürk'ü sevmiyorum, hayatta onun adını anmak istemiyorum' diyene 'tamam' derim. 'Sen de siyasi olarak farklı düşünüyorsun' derim. 'Düşünce özgürlüğü' der geçerim. Fakat Atatürk'ün kurduğu CHP'de İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'Atatürk' kelimesinden pek hazzetmediğini öğrendik. Bunları Olay TV'de duyamazsınız. Birçok muhalif kanal var. Onlarda da duyamazsınız. Neden? Çünkü CHP'nin belediyeleri fonluyor. Oradan geliyor sponsorluk, buradan geliyor sponsorluk.. Şimdi sen nasıl çıkıp da CHP'nin il başkanına, 'Böyle iş olur mu? Yani her iş bitti de Atatürk'ün adına mı geldi?' diye sorgulayamazsın. Sorgularsan ne olur? 'İGDAŞ kes o sponsorluğu... Al o bizim sponsorluğu' derler. Onun için bunları da burada duyabilirsin" ifadelerini kullandı.