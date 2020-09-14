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Çorum'da koronavirüsten ölen Yaşar Ünal'ın son videosundaki sözleri

ÇORUM’da, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren PTT emeklisi Yaşar Ünal'ın (62), yoğun bakım servisine alınmadan önce kendi cep telefonuyla kaydettiği videoda, "Allah bunu kimsenin başına vermesin. Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın" diyerek çağrıda bulunduğu ortaya çıktı.

Buharaevler Mahallesi’nde yaşayan Çorum PTT Müdürlüğü'nden emekli evli ve 2 çocuk babası Yaşar Ünal geçen ay, öksürük ve ateş şikayetiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan koronavirüs testi sonucu pozitif çıkınca hastanenin yataklı servisinde tedaviye alınan Ünal, durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine kaldırıldı. Burada 12 günlük tedavisinin ardından da entübeye alındı. 5 gün entübede kalan Ünal, 10 Eylül'de yaşamını yitirdi. Koronavirüse yenik düşen Ünal, ailesinin katılımın az olmasına hassasiyet gösterdiği cenaze töreniyle toprağa verildi. 

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