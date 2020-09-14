Çorum'da koronavirüsten ölen Yaşar Ünal'ın son videosundaki sözleri

Buharaevler Mahallesi’nde yaşayan Çorum PTT Müdürlüğü'nden emekli evli ve 2 çocuk babası Yaşar Ünal geçen ay, öksürük ve ateş şikayetiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan koronavirüs testi sonucu pozitif çıkınca hastanenin yataklı servisinde tedaviye alınan Ünal, durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine kaldırıldı. Burada 12 günlük tedavisinin ardından da entübeye alındı. 5 gün entübede kalan Ünal, 10 Eylül'de yaşamını yitirdi. Koronavirüse yenik düşen Ünal, ailesinin katılımın az olmasına hassasiyet gösterdiği cenaze töreniyle toprağa verildi.