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POLİTİKA

Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çağrısına tepki: Yazıklar olsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş için kullandığı 'Haksız yere içeride tutulanlar içeride kaldıkları süreyi göğüslerinde hep bir şeref madalyası olarak taşıyacaklardır' sözlerine ''Yazıklar olsun, ayıptır'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Töreni'ne katıldı. Soylu, törende konuşma yaptı.

Süleyman Soylu, "Anayasa mahkemesi başkanına söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?" dedi.

''Yazıklar olsun, ayıptır''
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için kullandığı 'Haksız yere içeride tutulanlar içeride kaldıkları süreyi göğüslerinde hep bir şeref madalyası olarak taşıyacaklardır' sözlerine tepki gösteren Bakan Soylu, 'Yazıklar olsun, ayıptır' dedi.

''HDP'de aklı başında olan bir tek kişi yok mu''
Soylu, "Şu HDP'de aklı başında olan bir tek kişi yok mu yahu, tek bir kişi? Bu yıl sadece 35 kişi dağa çıktı. Terör örgütünün bütün psikolojisini çökerttik" ifadelerini kullandı.

Dikkat çeken bilanço
Soylu, ''Bir bilanço vereyim: 2014-2019 döneminde uzaklaştırılan belediye başkanlarından 94 kişiden 63’ü hakkında ilk derece mahkemelerinin verdiği ceza, toplam 628 yıl 908 ay 323 gün... Bunların bir üst derece mahkemelerde kesinleşen cezaları ise toplam 126 yıl, 230 ay ve 62 gündür"

''Avrupa ve ABD'nin sağlık sistemi, bizden kesinlikle daha iyi değil"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Virüs salgını da bize gösterdi ki; standartlarına kavuşmak istediğimiz Avrupa ve ABD'nin sağlık sistemi, bizden kesinlikle daha iyi değil" dedi. 

Aykırı eylem ve etkinlikler
Soylu, "2018 yılında 771’i kanuna aykırı olmak üzere toplam 46 bin 389, 2019’da 846’si kanuna aykırı olmak üzere 51 bin 525; 2020’de 9 Eylül itibariyle 368’i kanuna aykırı olan 21 bin 841 toplumsal eylem ve etkinlik gerçekleştirilmiştir" dedi.

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