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POLİTİKA

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Delmirbağ #SahipsizElazığ etiketine sert tepki! İhanet 19 virüsü

ELAZIĞ depreminin ardından yaşadıkları mağduriyetleri dile getirmek için Twitter'da #Sahipsizelazığ hastag’ı açıldı. “Gitsinler kan tahlili yaptırsınlar” diyen AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ o etiketi açanlar için, “'ihanet 19' virüsü var onların kanlarında” dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ depreminde zarar gören ve mağduriyetlerinin giderilmesi için #Sahipsizelazığ hastag’ı ile Twitter'da kampanya başlatan vatandaşlara, “Gitsinler kan tahlili yaptırsınlar”, “'ihanet 19' virüsü var onların kanlarında” dedi.

Demirbağ, Elazığ’daki bir yerel televizyon olan Kanal Fırat'ta katıldığı programda Elazığ depremi ve Koronavirüs salgınından mağdur olan vatandaşların başlattığı #Sahipsizelazığ hastag’lı kampanya ile ilgili konuştu. 'Elazığ'ın sahibi yok' diyenlerin sahibi yok" diyerek başlayan Demirbağ; şöyle devam etti:

'Kandlarında ihanet 19 virüsü var'

"Tabii ki sahibi var Elazığ'ın. Tayyip Erdoğan var, Allah'tan sonra. Biz varız. Ne demektir? Haşa, ben utanıyorum 'biz varız' derken. Sahibi Allah’tır, Tayyip Erdoğan'dır, devlettir. 'Elazığ'ın sahibi yok' diyenlerin sahibi yok. Gitsin kan tahlilini yaptırsınlar. O kadar ucuz değil, araştıracak. Gafletten gelmiş paylaşmışsa bir şey demiyorum. Kampanyayı başlatanların kan tahlilini yaptırmak lazım. Kovid-19 değil 'ihanet 19' virüsü var onların kanlarında."

Demirbağ, devamında "Seçimden 3 ay sonra başladılar 'Elazığ'ın sahibi yok' diye. Sen seçiyorsun, seçme o zaman" dedi.

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