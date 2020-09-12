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DÜNYA

Hindistan’da Covid-19 tedbirlerine uygun kuyumcu soygunu

HİNDİSTAN'da çok konuşulan soygun... 3 hırsız girdikleri kuyumcuda ellerini dezenfekte ettikten sonra 54 bin dolar değerinde soygun gerçekleştirdi.

İhlas Haber Ajansı

Korona virüs tedbirleri hayatın her alanında uygulanmaya devam ediyor. Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Aligarh kentinde 3 hırsız girdikleri kuyumcuyu Covid-19 tedbirlerine uygun şekilde soydu. Hırsızlar, hedeflerindeki kuyumcuya yüzlerinde maske ile girerken, soyguna başlamadan önce ellerini dezenfekte etti. Soyguncular, ellerini dezenfekte ettikten sonra bellerindeki silahları çıkararak, dükkan sahibi ve içeride bulunan müşterilere doğrulttu.

Bir dakikadan kısa sürede 54 bin dolar değerindeki mücevher ve altını çantalarına dolduran hırsızlar, soygunun ardından kayıplara karıştı. Soygun anı ise dükkanda bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, ilginç soygun ülke gündemine oturdu. Hindistan ekonomisi, korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçirirken, hırsızlık olaylarında büyük artış yaşanıyor.

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