Süleyman Özışık: Türkiye, Akdeniz’de 2,2 trilyon metreküp doğal gaz buldu

Habertürk'te Kübra Par'ın moderatörlüğünü yaptığı programda konuşan Süleyman Özışık, Oruç Reis'in Antalya açıklarına demir atmasıyla ilgili tartışmaları değerlendirdi.

Teknik bir arıza, diplomatik bir çalışma ya da görevini tamamlamış ve ara verdiği için Oruç Reis için böyle bir adım atılmış olabileceğini ifade eden Özışık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'de bulunan doğal gaz rezerviyle ilgili bir müjde daha vereceğini söyledi.

Ekim ayı içerisinde yapılması planlanan bu açıklamayla ilgili hazırlıkların sürdüğünü ve yaklaşık 2.2 trilyon metreküp doğal gaz bulunduğunu ileri süren Özışık, bu konuyla ilgili duyurunun tam olarak ne zaman açıklanacağının devletin kararı olduğunu ifade etti.