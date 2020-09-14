BIST 1.103
DOLAR 7,48
EURO 8,85
ALTIN 466,38
GÜNCEL

Süleyman Özışık: Türkiye, Akdeniz’de 2,2 trilyon metreküp doğal gaz buldu

Gazeteci Süleyman Özışık, Oruç Reis'in Antalya açıklarına demir atmasıyla ilgili konuştu. Oruç Reis'in beklenen görevini yerine getirmiş ve ara vermiş olabileceğini söyleyen Özışık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir müjde daha vereceğini söyledi.

Habertürk'te Kübra Par'ın moderatörlüğünü yaptığı programda konuşan Süleyman Özışık, Oruç Reis'in Antalya açıklarına demir atmasıyla ilgili tartışmaları değerlendirdi.

Teknik bir arıza, diplomatik bir çalışma ya da görevini tamamlamış ve ara verdiği için Oruç Reis için böyle bir adım atılmış olabileceğini ifade eden Özışık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'de bulunan doğal gaz rezerviyle ilgili bir müjde daha vereceğini söyledi.

Ekim ayı içerisinde yapılması planlanan bu açıklamayla ilgili hazırlıkların sürdüğünü ve yaklaşık 2.2 trilyon metreküp doğal gaz bulunduğunu ileri süren Özışık, bu konuyla ilgili duyurunun tam olarak ne zaman açıklanacağının devletin kararı olduğunu ifade etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 2 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Çanakkale Gökçeada'da büyük yangın
Trabzonspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (13 Eylül Pazar)
Düzce'de doğum günü partisine koronavirüs baskını
Kendini hoca diye tanıttı kadınlara istismarda bulundu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Üskürdar'da polise bağıran ve küfür ettiği iddia edilen kadın serbest bırakıldı
Londra Antalya uçağında ırkçılık kavgası
Hayranı öyle bir soru sordu ki Okan Bayülgen şaşkına döndü! Bakın ne yaptı
Adıyaman'da 'cenazeyi kim defnedecek' kavgası ortalığı savaş alanına çevirdi
Hulusi Akar Yunanistan'ın silah ve asker oyunun işaret edip "Bunlar tahrik değilse ne? diye sordu
Selena Gomez çıplaklığa zorlandım deyip açıkladı! İtirafı olay oldu
İnşaat işçileri podyum kurup güzellik yarışması düzenledi! İşte Fashion İnşaat 2020...
AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Delmirbağ #SahipsizElazığ etiketine sert tepki! İhanet 19 virüsü