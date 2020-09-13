İnşaat işçileri podyum kurup güzellik yarışması düzenledi! İşte Fashion İnşaat 2020...
Bir grup inşaat işçisi, inşaatta güzellik yarışması düzenledi. Kurulan podyuma işçiler iş elbiseleri ve aletleriyle çıktı.. O video sosyal medyada olay oldu...
Bir grup inşaat işçisi, bir inşaatta "inşaat güzellik yarışması" düzenleyip sosyal medyada paylaştı... "Fashion İnşaat 2020" olarak binlerce beğeni alan video sosyal medyada günün en çok izlenenleri arasına girdi. İşte "Fashion İnşaat 2020"den ilginç görüntüler...