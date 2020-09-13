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İstanbul Üskürdar'da polise bağıran ve küfür ettiği iddia edilen kadın serbest bırakıldı

İSTANBUL Üsküdar Harem Otogarı'nda önce esnafla tartışan daha sonra polis ekiplerine zorluk çıkararak görevli memura bağıran ve küfür ettiği iddia edilen S.E. isimli kadın, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Üsküdar’da bulunan Harem Otogarı’nda meydana gelen olayda; otogarda M.A.Z.’nin bulunduğu büfeye gelen S.E. isimli kadın, telefon görüşmesi yapmak için ankesörlü kart istedi. Kartı aldıktan sonra tekrar büfeye gelen S.E., kendisine yanlış arama yaptırıldığını söyleyerek işletmedeki malzemeleri dağıtmaya başladı. Yaşanan olay sonrası çevredeki dükkan sahipleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polislere zorluk çıkardı

Olay yerine gelen polis ekipleri, durumu anlamak için öfkeli kadının yanına gitti. Kendisine soru soran polislere küfür ettiği iddia edilen S.E., daha sonra da güvenlik güçlerinin üzerine yürüyerek darp etmeye çalıştı. Alkollü olduğu iddia edilen öfkeli kadını sakinleştiremeyen polis ekipleri, S.E.’yi polis merkezine götürmek istedi. Bu sırada yeniden polis ekiplerine zorluk çıkaran kadın, güçlükle gözaltına alınarak Haydarpaşa Numune Hastanesine götürüldü.

Adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Saldırgan kadın, hastanedeki kontrolün altından ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından S.E., cumhuriyet savcısından alınan talimat ile M.A.Z.’ye karşı 'kasten yaralama', olaya müdahale eden polis ekiplerine karşı ise 'görevli memura mukavemet' suçlamaları ile adliyeye sevk edildi. Saldırgan kadın S.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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