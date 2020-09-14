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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin forvet adayları belli oldu

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'de futbolun patronu Emre Belözoğlu'nun transfer etmek istediği forvet adaylarını açıkladı.

Sezona 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Emre Belözoğlu'nun peşine düştüğü forvet adayları belli oldu.

Samatta - Felipe Caicedo - Ze Luis
Haber Global ekranlarında yayınlanan 'Kontra' programında konuşan Serdar Ali Çelikler, ''Samatta - Felipe Caicedo - Ze Luis Fenerbahçe'nin ilgilendiği golcüler. Emre Belözoğlu'nun Tümer Metin'e yaptığı '30 gol atacak santrfor alacağız' açıklamasından sonra aklıma Burak Yılmaz ve Sörloth geldi. Başka 30 atacak adam yok. Diğerleri Cristiano Ronaldo, Suarez falan yani." dedi.

''Ze Luis'i direkt Emre Belözoğlu aramış''
Emre Belözoğlu'nun Ze Luis'i telefonla aradığını aktaran Çelikler, ''Ze Luis'i direkt Emre Belözoğlu aramış. Ze Luis, ben gelirim ama bonservis var diyor. 8M€ bonservis. 7M€'ya düşürüldü en fazla." ifadelerini kullandı.

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