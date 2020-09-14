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BEŞİKTAŞ

Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın Kalinic transferini açıkladı

Rıdvan Dilmen, ''Sergen Yalçın, sağ bek transferinde Nazım'ı istediklerini söyledi ama daha anlaşma olmadı tabii. Kalinic'i alıyoruz dedi ve muhtemelen olacak o iş diye düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası forvet arayışı sürüyor. Gündemdeki isimlerden biri ise Kalinic... NTV canlı yayınında Rıdvan Dilmen Sergen Yalçın ile arasında geçen diyaloğu açıkladı. 

Dilmen: "Sergen Yalçın, sağ bek transferinde Nazım'ı istediklerini söyledi ama daha anlaşma olmadı tabii. Kalinic'i alıyoruz dedi ve muhtemelen olacak o iş diye düşünüyorum. Bütçeye göre bir şeyler yapmaya çalışıyor hoca." ifadelerini kullandı.

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