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İzmir'de yokuş aşağı giden kamyonu durdurmak istedi başarılı olamadı

İZMİR'in Buca ilçesinde park halindeki bir kamyon freni boşalınca bir anda hareket etmeye başladı. Kamyonu durdurmak için peşinden koşan şoför başarılı olamayınca, kamyon bir evin duvarına çarparak durabildi.

İhlas Haber Ajansı

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz cumartesi günü öğle saatlerinde İnönü Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre inşaattan hafriyat almaya gelen ve park halinde olan kamyon bilinmeyen bir sebeple hareket etmeye başladı.

Yokuş aşağı giden kamyon bir anda hızlandı ve bir binanın duvarına çarparak durabildi. Kamyonun hareket ettiğini fark eden şoför ise kapıya tutunarak aracı durdurmak istedi. Kamyonla birlikte koşan şoför başarılı olamadı.

Olay anında sokakta ve kamyonun çarptığı evin darbe alan bölümünde kimsenin olmayışı, olası bir facianın önüne geçti.

Olay güvenlik kamerasında

Öte yandan olay, çevredeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şoförün, bir anda yokuş aşağı hareket etmeye başlayan kamyonun kapısını açmaya çalıştığı, ancak başarılı olamadığı, daha sonra da kamyonun evin duvarına çarparak durduğu anlar görüldü.

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