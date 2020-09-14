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MEDYA

Show TV’deki bir dizide Van ilinden 'dağ başı' olarak bahsedildi

Show TV’de yayınlanan ‘Arıza’ dizisinde geçen bir diyalogda, Van ilinden ‘dağ başı’ olarak bahsedilmesi sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

Show TV’de yayınlanmaya başlayan ‘Arıza’ isimli yeni dizinin ilk bölümünde, Van ilinden ‘dağ başı’ olarak bahsedilmesi sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, kanalın ve dizi yetkililerinin özür dilemesini talep etti.

Dizide yer alan sahnede Melek karakteri, Van’da doktor olan Halide karakterine yönelik, “İstanbul’da görev yapacağı hastane yok mu? Ne anlıyorsun o dağ başında nasır tedavi etmekten anlamış değilim” ifadelerini kullanıyor.

İlgili diyaloğa sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. Kullanıcılar, #ÖzürDileShowtv etiketiyle yetkililerden özür bekliyor.

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