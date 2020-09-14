Samsun'da aldığı parayı az bulan dilenci camiye zarar verdi

SAMSUN'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'ndeki Baruthane Cami'nde meydana gelen olayda; kimliği belirsiz erkek şüpheli, iddiaya göre, cami cemaatinden para istedi. Beklediği miktarda para alamayan şüpheli, caminin bir camını kırıp namaz kılınan alana da kovayla su attı. Ardından su kovasını ve cami önündeki saksıyı da kıran saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi yakalama için çalışma başlattı.

Şüphelinin camiye zarar verdiği anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.