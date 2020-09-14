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CHP

Kaftancıoğlu'na ortalığı ayağa kaldıran Atatürk sorusunu soran Uluç Gürkan konuştu

Günlerdir tartışılan ve ortalığı ayağa kaldıran soruyu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na soran eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan, Kaftancıoğlu'nun verdiği cevapla kendisini şaşırttığını ifade ederek, Atatürk'ten bahsederken 'kişi' diye hitap etmesinden duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Taksim toplantılarında 'Gazi Mustafa Kemal' ifadesini kullanırken 'Atatürk' adını kullanmaması ve bunu da kişisel bir tercih olduğunu söylemesi tepkilere neden olmuştu. Eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan'ın Kaftancıoğlu'na, "Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi?" diye sorması üzerine ise CHP'li Kaftancıoğlu, bunun kişisel bir tercih olduğunu ve isimlerin belirli alışkanlıklarla kategorize edilmesine karşı olduğunu ifade etmişti.

Ferhan Şaylıman'ın YouTube kanalına konuk olan eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan, bu soruyu Canan Kaftancıoğlu'na yöneltirken ki beklentisinin Kaftancıoğlu'nun böyle bir kastı olmadığını ifade etmesi olduğuna dikkat çekti. Canan Kaftancıoğlu'nun verdiği cevapla kendisini şaşırttığını ifade eden Gürkan, Atatürk'ten bahsederken 'kişi' diye hitap etmesinden duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

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