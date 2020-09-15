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İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kadını hareket halindeki arabadan attılar

ŞİŞLİ'de seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişilerce atılan ve akan trafiğin ortasına düşen kadın araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da görenleri dehşete düşüren olay, Okmeydanı bağlantı yolunda dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Kasımpaşa istikametinde giden beyaz otomobilde yolculuk yapan kadın, yola atıldı. Olayın ardından otomobildekiler durmayarak hızla kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar, araçları durdurup akan trafiğin ortasında kalan kadına yardım etti. Kamyonet sürücüsü, yol ortasında yatan kadını son anda fark edip durabildi. Hafif şekilde ayağından yaralanan kadın çevredeki vatandaşlar tarafından yolun ortasından alınıp kaldırıma oturtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı kadın, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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