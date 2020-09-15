Fatih'te çatışma! Eski Ülkü Ocakları 2. Bölge Başkanı Yücel Kurum yaralandı

Olay, Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri rastgele ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu olaya karışan bir kişi kurşunların hedefi oldu. Olayla ilgisi olmayan bir kadın ise seken kurşununun isabet etmesiyle omzundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bölgeye gelen özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri dükkanların güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin eşkalini tespit etti. Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.