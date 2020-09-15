Ekrem İmamoğlu ile Cavit Çağlar buluştu! Olay TV sözleri olay oldu

"İmamoğlu kendi medyasını kuruyor" iddiaları zirvede iken, Olay TV'nin sahibi Cavit Çağlar ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi. Cavit Çağlar ile nikahta bir araya gelen İBB Başkanı İmamoğlu, “Bizim ortak olduğumuzu söylüyorlar keşke Cavit Çağlar gibi bir isimle ortak olsak daha ne isterim” dedi.

Demirel'in yeğeninin nikahında buluştular

Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkan Süleyman Demirel’in yeğeninin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı.

Nikahta adı son günlerde yaptığı Olay TV çıkışıyla gündeme gelen Eski Bakan Cavit Çağlar ile karşılaşan İmamoğlu, dikkat çeken bir espri de yaptı.

Çağlar gibi birisiyle ortak olsam daha ne isterim

İmamoğlu, Olay TV’ye Cavit Çağlar ile birlikte ortak olduğu iddialarını hatırlatarak, “Bizim ortak olduğumuzu söylüyorlar keşke Cavit Çağlar gibi bir isimle ortak olsak daha ne isterim” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun bu esprisine Cavit Çağlar da kahkaha atarak karşılık verdi.