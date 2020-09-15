Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mı?

Haber Global ekranlarında yayınlanmaya başlayan Candaş Tolga Işık ile 'Az Önce Konuştum' programının ilk konuğu Acun Ilıcalı oldu.

Ilıcalı, "Şeyma ile evlendiğin için pişman mısın?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Hiç değilim. Öyle bir konu yok. Çözümsüzlüğe gittiği zaman bir şey başka bir evreye geçmek zorunda kalıyorum. İnsanların bunu başaramadığını gördükçe üzülüyorum. İki insan arasındaki duygusal bir şeylerin bitmesi yüksek gerilimli şeylerin yaşanmasına sebep değil. Ben anneliğine laf ettirmem. Melisa'nın üzerine titriyor. 10 yıllık beraberliğim var Şeyma ile. Bir şeyler yapmaya çalışıyordum ama beceremedim diyelim. Benim de onun da mutlu bir hayatı var şu anda. Özel hayatta çok göz önünde olduğum için göze de batıyorum. Bu benim için çok büyük bir dezavantaj."