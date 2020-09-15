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BİLİM - TEKNOLOJİ

Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri havalandı

BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği 230 kg’lık ön prototip uçuş testlerinde 10 metre yükseldi.

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar yönetiminde gerçekleştirilen CEZERİ uçan arabanın uçuş testleri 11 Eylül 2020 Cuma günü başladı. İlk testlerde güvenlik halatlarına bağlı olarak havalanan CEZERİ, 14 Eylül 2020’yi 15 Eylül 2020’ye bağlayan gece güvenlik halatlarıyla yapılan test uçuşlarının başarılı ilerlemesi üzerine halatsız olarak havaya kalktı. Tamamen otonom olarak uçan ve akıllı uçuş sistemine sahip olan CEZERİ uçan araba, aynı gece yapılan iki farklı uçuşu başarıyla tamamladı.

BAYKAR Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi’nde 15 Eylül 2020 Salı günü güvenlik halatları olmadan gerçekleştirilen ikinci test uçuşunda ise CEZERİ uçan araba yerden 10 metre yükseldi. Adını sibernetik ve robotik ilminin kurucusu, Artuklu Sarayı’nın başmühendisi Cizreli Müslüman bilim insanı El Cezeri’den alan CEZERİ uçan araba, böylelikle kavramsal tasarımla başlayan çalışmaların ardından 1.5 yıl içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmiş oldu.

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