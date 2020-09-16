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Sosyal medyada iğrenç paylaşım! Tecavüzcü Uzman Çavuşla övündü

Sosyal medya bu iğrenç paylaşım nedeniyle ayağa kalktı. Bir kadın, Uzman Çavuş Musa Orhan’ın tecavüz ettiği 18 yaşındaki İpek Er’in intihar etmesi ile Sakarya’da mevsimlik işçilere ve Afyonkarahisar’da inşaat işçilerine yapılan saldırıları öven bir video paylaştı.

Sosyal medyada bir kadın, Batman’da Uzman Çavuş Musa Orhan’ın cinsel saldırıda bulunduğu 18 yaşındaki İpek Er’in intihar etmesi ile Sakarya’da mevsimlik işçilere ve Afyonkarahisar’da inşaat işçilerine yapılan saldırıları öven bir video paylaştı.

Videoda dans ederek ırkçı ve cinsiyetçi ifadeler kullanan kadının yakalanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı. “ırkçıkadıntutuklansın” etiketini kullanan sosyal medya kullanıcıları, kimliği belirsiz kadına tepki gösterdi.

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