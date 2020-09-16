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Acun Ilıcalı'dan Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? sorusuna yanıt

Candaş Tolga Işık ile 'Az Önce Konuştum' programının konuğu olan Acun Ilıcalı, 'Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu?' sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Haber Global ekranlarında Candaş Tolga Işık ile 'Az Önce Konuştum' programının ilk konuğu ünlü yapımcı Acun Ilıcalı oldu.

'Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu?' sorusuna karşılık Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı; ''Bu soruya yanıt veremem. Aziz Yıldırım'a zamanında haksızlık edildi. Kendisi hapise de girdi. Ancak her zaman dik durdu. Aziz Yıldırım dışında o durumdan Fenerbahçe'yi kolay kolay kimse çıkaramazdı. Fenerbahçe'ye yaptığı hizmetler saymakla bitmez.''

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