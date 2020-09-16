Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var

Haber Global'de "Az Önce Konuştum" programına konuk olan Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık'ın ''TV8 satılık mı?'' sorusuna yanıt verdi. Kuzey Avrupa'dan talip olduğunu söyleyen Ilıcalı, ''TV8'e talipler var. Görüştüğümüz doğru. Doğru bir yatırım görürsek ama tamamını satmam'' dedi.

Candaş Tolga Işık'ın TV8 satılık mı sorusu üzerine Acun ılıcalı, "Talibimizin olması çok mutluluk verici bir olay. Satılık mıyız, değiliz. Ama doğru yatırım görürsek, tamamını satalım gidelim değil. TV8 benim hayallerimi gerçekleştirdiğim bir alan onu da kaybetmek istemiyorum. Eğer karşı grup hayallerimizi gerçekleştirecekse olabilir. Kuzey Avrupa'dan baskı altındayım ama güzel de bir şans. Bizim hayallerimiz var ve bunun için daha çok bütçe gerekiyor" ifadelerini kullandı.